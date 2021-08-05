Полезно для здоровья. Врач сравнила доноров крови со спортсменами

Доноры крови помогают не только другим людям, но и себе в том числе, рассказала в эфире НСН врач Дана Павлова.


Сдача крови – как тренировка для спортсмена, поскольку стимулирует сердечно-сосудистую систему, кроветворение, иммунитет, рассказала в эфире НСН руководитель Городского центра детской трансфузиологии Морозовской ДГКБ, врач Дана Павлова.

«Это позволяет контролировать свое здоровье. Каждый раз, когда донор приходит на донацию, он проходит обследование, его осматривает врач. Это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, инфарктов в будущем. И профилактическая направленность для здоровья есть, и спортивная», - уверена врач.

По словам Павловой, вреда для здоровья донора нет, если он не скрывает подробностей о своем самочувствии. Перед сдачей крови врачи учитывают любые противопоказания: постоянные или временные.

Ранее врач призвала россиян стать донорами крови, чтобы спасти других людей, ведь донорская кровь применяется для пациентов различных профилей: хирургического, гематологического, терапевтического, акушерского. Также она используется для лечения коронавируса.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗдоровьеДонорство
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