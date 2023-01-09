Флурон: Случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом отмечены в РФ
Случаи одновременного инфицирования вирусом гриппа и коронавирусом зарегистрированы в России. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ Эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Наталья Пшеничная.
Такое комбинированное заражение получило название флурон (от английского слова «flu» - «грипп»)- чаще всего оно происходит у людей с ослабленным иммунитетом, в том числе у детей и граждан пожилого возраста. У таких категорий больных вирусы могут продолжительное время находиться в организме и размножаться в дыхательных путях.
Случаи флурона как правило протекают в более тяжёлой форме. Поражаются нижние отделы дыхательных путей – развивается вирусная пневмония, к которой может присоединиться вторичная бактериальная.
Острая стадия заболевания может длиться от 14 до 20 дней и даже больше. Риск смертельного исхода при этом больше, чем при моноинфекции.
Первый случай комплексного заболевания COVID-19 и гриппом был зафиксирован в Израиле еще в конце 2021 года. После такие случаи были отмечены ещё в некоторых странах.
Между тем, двойное заражение не исключено у Кинорежиссёр Никиты Михалкова. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», режиссёр в тяжёлом состоянии переведён в реанимацию после госпитализации. Некоторые источник утверждают, что у народного артиста РСФСР диагностирована ковидная пневмония, а представители самого Михалкова говорят, что речь идёт о гриппе.
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