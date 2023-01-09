Флурон: Случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом отмечены в РФ

Случаи одновременного инфицирования вирусом гриппа и коронавирусом зарегистрированы в России. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ Эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Наталья Пшеничная.

Такое комбинированное заражение получило название флурон (от английского слова «flu» - «грипп»)- чаще всего оно происходит у людей с ослабленным иммунитетом, в том числе у детей и граждан пожилого возраста. У таких категорий больных вирусы могут продолжительное время находиться в организме и размножаться в дыхательных путях.

Случаи флурона как правило протекают в более тяжёлой форме. Поражаются нижние отделы дыхательных путей – развивается вирусная пневмония, к которой может присоединиться вторичная бактериальная.