Физик развеял мифы об опасности сна рядом со смартфоном

Китайский физик прокомментировал тезис о сильном излучении от телефона при низком заряде. Он считает, что мощность излучения растет во время разговора или передаче данных. Ночью этого не происходит - когда смартфон лежит на подушке или на тумбочке рядом с кроватью. Для снижения вредного воздействия на голову Шан рекомендовал использовать наушники.

По словам китайского инженера, соседство с базовой станцией негативно не сказывается на здоровье человека. Он подчеркнул, что излучение вблизи нее минимально.

Ранее врач-невролога сети «2СМ-Клиника» Марат Якупов назвал основной вред при использовании смартфона - электромагнитное излучение.

