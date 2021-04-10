Физик развеял мифы об опасности сна рядом со смартфоном

По словам китайского инженера-физика Шана Чжинаня из Университета Цинхуа, взаимосвязь между излучением мобильных телефонов и развитием злокачественных опухолей не подтверждена. Об этом он заявил в своей статье для портала WeChat.

Эксперт рассказал, опасно ли излучение от вышки связи рядом с домом

Китайский физик прокомментировал тезис о сильном излучении от телефона при низком заряде. Он считает, что мощность излучения растет во время разговора или передаче данных. Ночью этого не происходит - когда смартфон лежит на подушке или на тумбочке рядом с кроватью. Для снижения вредного воздействия на голову Шан рекомендовал использовать наушники.

По словам китайского инженера, соседство с базовой станцией негативно не сказывается на здоровье человека. Он подчеркнул, что излучение вблизи нее минимально.

Ранее врач-невролога сети «2СМ-Клиника» Марат Якупов назвал основной вред при использовании смартфона - электромагнитное излучение.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СонЗдоровьеСмартфоны
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