Эксперт рассказал, опасно ли излучение от вышки связи рядом с домом
Разговоры о том, что излучения от конструкций, обеспечивающих сотовую связь и интернет, могут стать причиной заболеваний у жителей близлежащих домов - не имеют оснований, сообщает радио Sputnik со ссылкой на шеф-редактора интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтия Букштейна.
По его словам, государство строго контролирует процесс возведения вышек связи и требует заранее определять возможный уровень излучения вокруг них. Поставить просто так вышку нельзя: каждый шаг необходимо согласовывать, и не с одной структурой, отмечает эксперт.
Таким образом, работающая вышка безопасна даже если стоять прямо под ней. Букштейн считает, что работающая на кухне микроволновая печь дает большее излучение, чем стоящая в отдалении вышка связи.
Как сообщалось, основной вред при использовании смартфона - электромагнитное излучение, как в момент разговора, так и в момент нахождения рядом с устройством. Чем чаще человек пользуется гаджетом и чем ближе к нему он находится, тем сильнее опасность.
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