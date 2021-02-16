Эксперт рассказал, опасно ли излучение от вышки связи рядом с домом

Разговоры о том, что излучения от конструкций, обеспечивающих сотовую связь и интернет, могут стать причиной заболеваний у жителей близлежащих домов - не имеют оснований, сообщает радио Sputnik со ссылкой на шеф-редактора интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтия Букштейна.

По его словам, государство строго контролирует процесс возведения вышек связи и требует заранее определять возможный уровень излучения вокруг них. Поставить просто так вышку нельзя: каждый шаг необходимо согласовывать, и не с одной структурой, отмечает эксперт.

Излучение от мобильного телефона ученые сравнили с канцерогенами

Таким образом, работающая вышка безопасна даже если стоять прямо под ней. Букштейн считает, что работающая на кухне микроволновая печь дает большее излучение, чем стоящая в отдалении вышка связи.

Как сообщалось, основной вред при использовании смартфона - электромагнитное излучение, как в момент разговора, так и в момент нахождения рядом с устройством. Чем чаще человек пользуется гаджетом и чем ближе к нему он находится, тем сильнее опасность.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеМобильная Связь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры