FIP: длительное употребление кофеина снижает нейропластичность мозга человека
Американские ученые из Университета Брауна и больницы Батлера в штате Род-Айленд выяснили, что кофеин влияет на нейропластичность мозга человека, говорится в научном журнале Frontiers in Psychiatry (FIP).
Речь идет о хроническом потребление кофеина. В исследовании говорится, что оно сказывается на способности мозга учиться и адаптироваться.
Стоит отметить, что кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, газированных напитках и других продуктах.
Ранее стало известно, что треть россиян (32%) не в состоянии начать продуктивно работать без чашки кофе утром, передает «Радиоточка НСН».
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