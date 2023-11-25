FIP: длительное употребление кофеина снижает нейропластичность мозга человека

Речь идет о хроническом потребление кофеина. В исследовании говорится, что оно сказывается на способности мозга учиться и адаптироваться.

Стоит отметить, что кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, газированных напитках и других продуктах.

Ранее стало известно, что треть россиян (32%) не в состоянии начать продуктивно работать без чашки кофе утром, передает «Радиоточка НСН».

