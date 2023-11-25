FIP: длительное употребление кофеина снижает нейропластичность мозга человека

Американские ученые из Университета Брауна и больницы Батлера в штате Род-Айленд выяснили, что кофеин влияет на нейропластичность мозга человека, говорится в научном журнале Frontiers in Psychiatry (FIP).

Эксперт Дорошенко: Оптимальной считается доза кофеина в 400–500 мг в день

Речь идет о хроническом потребление кофеина. В исследовании говорится, что оно сказывается на способности мозга учиться и адаптироваться.

Стоит отметить, что кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, газированных напитках и других продуктах.

Ранее стало известно, что треть россиян (32%) не в состоянии начать продуктивно работать без чашки кофе утром, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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