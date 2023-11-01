Эксперт Дорошенко: Оптимальной считается доза кофеина в 400–500 мг в день

По ее словам, при умеренном употреблении кофеина он может быть полезным. Так, напиток может снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также уменьшить вероятность возникновения инфарктов и инсультов.

Врач также отметила, что детям до 16-ти лет в принципе не стоит пить кофе, так как их нервная система еще не до конца сформировалась, а кофеин вызывает перевозбуждение центральной нервной системы.

Ранее диетолог Анна Белоусова в беседе с «Радиоточкой НСН» усомнилась в цифрах Минздрава, согласно которым ожирением страдают 11% россиян. По ее мнению, официальная статистика существенно занижена.

