Эксперт Дорошенко: Оптимальной считается доза кофеина в 400–500 мг в день
Практически здоровому человеку можно выпивать не больше 400-500 мг кофеина в день, сообщает Life.ru со ссылкой на кандидата медицинских наук, доцента кафедры терапии Татьяну Дорошенко.
По ее словам, при умеренном употреблении кофеина он может быть полезным. Так, напиток может снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также уменьшить вероятность возникновения инфарктов и инсультов.
Врач также отметила, что детям до 16-ти лет в принципе не стоит пить кофе, так как их нервная система еще не до конца сформировалась, а кофеин вызывает перевозбуждение центральной нервной системы.
Ранее диетолог Анна Белоусова в беседе с «Радиоточкой НСН» усомнилась в цифрах Минздрава, согласно которым ожирением страдают 11% россиян. По ее мнению, официальная статистика существенно занижена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru