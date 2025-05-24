Археологи обнаружили в Ингушетии следы поселения

Археологи обнаружили в Джейрахском районе Ингушетии следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом, сообщили в школе каменщиков-реставраторов «Наследие».

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Новые находки могут перевернуть представления об истории региона, так как свидетельствуют о непрерывности жизни на этой территории. Находки смогут доказать существование крупного поселения, игравшего важную роль в формировании ингушского этноса.

В этом же районе археологи уже находили сооружения циклопической кладки, датированные II тысячелетием до нашей эры.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что археологи нашли в Египте древний меч с именем великого фараона.

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ФОТО: Школа каменщиков-реставраторов "Наследие"
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