Филиппины получили третью партию вакцины «Спутник V»
Филиппины получили третью партию российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в Twitter сообщила рабочая группа по борьбе с коронавирусом в стране.
Вакцины будут использоваться в центрах с тяжелой ситуацией и в районах, где зафиксированы вспышки заболевания.
Накануне Словацкое правительство одобрило использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».
Ранее сообщалось, что люди, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 препаратом «Спутник V», перестают быть заразными. С таким заявлением выступил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин.
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