Филиппины получили третью партию вакцины «Спутник V»

Филиппины получили третью партию российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в Twitter сообщила рабочая группа по борьбе с коронавирусом в стране.

Вакцины будут использоваться в центрах с тяжелой ситуацией и в районах, где зафиксированы вспышки заболевания.