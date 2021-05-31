Филиппины получили третью партию вакцины «Спутник V»

Филиппины получили третью партию российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в Twitter сообщила рабочая группа по борьбе с коронавирусом в стране.

Вакцины будут использоваться в центрах с тяжелой ситуацией и в районах, где зафиксированы вспышки заболевания.

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Накануне Словацкое правительство одобрило использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Ранее сообщалось, что люди, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 препаратом «Спутник V», перестают быть заразными. С таким заявлением выступил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин.


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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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