Фармацевт рассказала, чем опасны просроченные лекарства
Использовать просроченные лекарства нельзя ни при каких обстоятельствах, сообщает «Прайм» со ссылкой на фармацевта отделения противоопухолевой лекарственной терапии АО «Медицина» Веру Башкину.
По ее словам, производитель несет ответственность в рамках указанного на упаковке препарата срока годности. Так, если у человека, принимающего лекарство, случается непредвиденная реакция на него, производитель будет нести ответственность вплоть до уголовной.
Также важно соблюдать режим хранения препарата — температурный, световой, влажностный. Для этого нужно внимательно ознакомиться с инструкцией.
Цены на лекарства растут незначительно, но часть недорогих препаратов исчезают с прилавков, заявила директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова на пресс-конференции в НСН.
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