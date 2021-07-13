Фармацевт рассказала, чем опасны просроченные лекарства

Использовать просроченные лекарства нельзя ни при каких обстоятельствах, сообщает «Прайм» со ссылкой на фармацевта отделения противоопухолевой лекарственной терапии АО «Медицина» Веру Башкину.

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По ее словам, производитель несет ответственность в рамках указанного на упаковке препарата срока годности. Так, если у человека, принимающего лекарство, случается непредвиденная реакция на него, производитель будет нести ответственность вплоть до уголовной.

Также важно соблюдать режим хранения препарата — температурный, световой, влажностный. Для этого нужно внимательно ознакомиться с инструкцией.

Цены на лекарства растут незначительно, но часть недорогих препаратов исчезают с прилавков, заявила директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова на пресс-конференции в НСН.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗдоровьеЛекарства
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