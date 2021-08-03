Евросоюз признал сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используют «Спутник V»

Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза и в странах Шенгена сертификаты о вакцинации Сан-Марино, говорится в сообщении, размещенном в Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».

Ранее сообщалось, что это небольшое европейское государство целиком избавилось от коронавируса, благодаря вакцине «Спутник V».

Сан-Марино закупило российский препарат, и все граждане республики привились, отмечал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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ФОТО: pxhere.com
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