Евросоюз признал сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используют «Спутник V»

Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза и в странах Шенгена сертификаты о вакцинации Сан-Марино, говорится в сообщении, размещенном в Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».

Ранее сообщалось, что это небольшое европейское государство целиком избавилось от коронавируса, благодаря вакцине «Спутник V».

Сан-Марино закупило российский препарат, и все граждане республики привились, отмечал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

