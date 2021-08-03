Евросоюз признал сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используют «Спутник V»
3 августа 202112:26
Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза и в странах Шенгена сертификаты о вакцинации Сан-Марино, говорится в сообщении, размещенном в Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».
Ранее сообщалось, что это небольшое европейское государство целиком избавилось от коронавируса, благодаря вакцине «Спутник V».
Сан-Марино закупило российский препарат, и все граждане республики привились, отмечал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Шубенков снялся с забегов на 110 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио
- Главком Украины запретил чиновникам посещать место проведения военной операции в Донбассе
- Синоптики рассказали, в каких регионах России ожидаются смерчи
- Гимнастка Симона Байлз осталась без золота на Олимпиаде в Токио
- Онищенко раскритиковал российских туристов за отдых в Турции
- Зеленский заявил, что Крым никогда не станет частью России
- Россия высылает еще одного эстонского дипломата
- СМИ: МВД не намерено увеличивать штраф за пользование телефоном за рулём
- Российский боксер Альберт Батыргазиев вышел в финал Игр в Токио
- Евросоюз признал сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используют «Спутник V»
2 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru