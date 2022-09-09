Фармацевты убеждены, что перебоев с поставками лекарств в России не будет

Ранее ученые заявили, что в ближайшие десять лет российские пациенты могут не получить около 300 препаратов, которые разрабатывают по всему миру. При этом глобальные производители лекарств, включая Janssen и Pfizer, с весны приостановили проведение новых клинических исследований в России. В перечне лекарств называется ряд препаратов прорывных терапий, в том числе, для борьбы с заболеваниями, которые сейчас считаются неизлечимыми. По мнению Беспалова, означенная проблема далека от сегодняшней реальности.

«Конечно, здесь необходимо разбираться, где есть российские аналоги, а где нет. Без детального погружения сказать что-либо очень сложно. Сейчас есть определённые схемы лечения конкретных заболеваний, а препараты, о которых идёт речь, могут появиться на рынке только через 3-5 лет, если не позже. То есть сейчас люди всё равно не получают эти препараты, даже если и ведутся какие-либо разработки», — сказал Беспалов.

Фармацевт отметил, что сама постановка вопроса некорректна.

«Это несерьёзно. Что значит “могут не получить”? Всё равно пациенты будут получать какую-то помощь, если не появятся эти препараты, есть другие. На европейских компаниях свет клином не сошёлся. Например, сейчас к европейскому рынку проявляют интерес представители азиатского региона, Европа давно перестала быть монополистом. Если кто-то приостанавливает разработки, значит, кто-то другой будет их активизировать, в том числе и отечественные учёные. Кроме того, всегда есть механизм закупки препаратов, не зарегистрированных в России. Например, ейчас фонд «Круг добра» закупает достаточно большое количество дорогостоящих препаратов для лечения весьма серьёзных заболеваний, и значительная часть этих препаратов в России не зарегистрирована. Есть механизм обхода этих ограничительных вопросов без вреда для пациентов. К тому же, повторюсь, речь идёт об отдалённой перспективе, за пять лет многое может измениться, паниковать не стоит», — заверил собеседник НСН.

Также Беспалов добавил, что сегодня в отношении фармрынка никаких санкционных ограничений не существует.

«Хотя приостановка клинических исследований и подаётся как мера санкционного воздействия, она мало имеет отношение к проблеме санкций, потому что чаще всего испытания останавливают по объективным причинам, скажем, невозможности доставить быстро образцы в лаборатории. Нежелание присутствовать на российском рынке здесь не при чём, тем более, что отказываться от возможности работать со столь крупной площадкой никто из разработчиков не заинтересован», — заключил фармацевт.

Схожей позиции придерживается и руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. В интервью «Радиоточке НСН» он подтвердил, что российским пациентам отсутствия лекарств опасаться не стоит.

«Непонятно, почему мы можем не получить эти лекарства. Во-первых, причина остановки исследований понятна — границы закрыты, невозможен вывоз биоматериалов в течение двадцати четырёх часов, как это полагается по правилам. Но ведь не навсегда же закрыты границы! Рано или поздно исследования будут продлены. Во-вторых, проведение клинических исследований и поступление препарата в Россию — не одно и то же. Есть медикаменты, которые у нас не проходили международные центровые испытания, но потом заходили на рынок. К тому же, мне непонятно, откуда взялась эта цифра — триста препаратов. У нас такого количества новых лекарств, которые бы кардинально что-то меняли, на рынок никогда не выводилось, — максимум десятки. Сегодня есть стандарты по всем основным нозологиям. Появляется что-то новое, что-то более перспективное, менее токсичное, более эффективное. Перебоев с поставками препаратов не предвидится», — заявил Дмитриев.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что добиться полной лекарственной независимости не сможет ни одна страна в мире.

