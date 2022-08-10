«В наличии 25 видов»: Аптеки опровергли сообщения о дефиците инсулина в России

Перебоев с поставками нет, покупатели просто пытаются делать запасы на весь период отпусков, заявили опрошенные НСН представители фармацевтической отрасли.

Рост спроса на инсулин этим летом связан с тем, что многие перед отъездом в отпуск делают запасы на весь отпускной период, других причин для ажиотажа сейчас нет. Об этом заявил эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

О том, что в России образовался дефицит инсулина в аптеках рассказала президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова. По её словам, в качестве одной из основных причин называется желание пациентов запастись медикаментами впрок, что формирует ажиотажный спрос.

Беспалов подчеркнул, что розничный, аптечный рынок – не основная площадка для продажи инсулина. Около 95% препарата реализуется за счет государственного бюджета, через специальные точки выдачи при поликлиниках, больницах и так далее.

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«Рост спроса на инсулин этим летом связан с тем, что многие перед отъездом в отпуск делают запасы на весь отпускной период, других причин для ажиотажа сейчас нет. Сейчас в России есть инсулин, который производится у нас в стране из привозного иностранного сырья, есть и производители полного цикла, то есть они производят субстанцию и готовый препарат. Иностранные препараты завозят в готовом виде, но никаких перебоев в поставках мы не зафиксировали», - отметил эксперт.

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Говоря о трудностях в закупке необходимых компонентов для инсулина, он сообщил, что работа по поиску альтернативных поставщиков, сейчас, в основном, уже произведена.

«Раньше были поставки, ориентированные в основном на европейский рынок, сейчас компании-производители развернулись в сторону востока, в сторону Китая, каких-то других регионов. И все эти комплектующие закупаются теперь там. Нельзя сказать, что этот процесс закончен, он вряд ли когда-нибудь будет завершён, так как носит перманентный характер, но большая часть этой работы проведена и, по большей части, критически важных комплектующих замена уже произошла», - рассказал Беспалов.

В свою очередь, исполнительный директор «Российской ассоциации аптечных сетей» Нелли Игнатьева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала информацию о дефиците инсулина в России недостоверной.

«В настоящий момент у нас в аптеках 25 наименований инсулина. Это в среднем на одну аптечную сеть. У нас нет проблем с инсулином», - подчеркнула Игнатьева.

Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что «Феназепам» в России есть, он просто не доехал до аптек.

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ФОТО: РИА Новости
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