«В наличии 25 видов»: Аптеки опровергли сообщения о дефиците инсулина в России

Рост спроса на инсулин этим летом связан с тем, что многие перед отъездом в отпуск делают запасы на весь отпускной период, других причин для ажиотажа сейчас нет. Об этом заявил эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

О том, что в России образовался дефицит инсулина в аптеках рассказала президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова. По её словам, в качестве одной из основных причин называется желание пациентов запастись медикаментами впрок, что формирует ажиотажный спрос.

Беспалов подчеркнул, что розничный, аптечный рынок – не основная площадка для продажи инсулина. Около 95% препарата реализуется за счет государственного бюджета, через специальные точки выдачи при поликлиниках, больницах и так далее.