Вирусолог назвал незначительным рост заболеваемости COVID-19

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о росте числа заболевших за неделю на 31,7%. Альтштейн заявил, что бояться такого прироста не стоит.

«Нужно смотреть не на цифры, а на проценты. Примерно в начале сентября 2023 года у нас была порядка 500 заболевших в день, сейчас — чуть менее 4000 заболевших в день. Казалось бы, прирост восьмикратный. Но давайте вспомним, что было в период пандемии. Тогда заболевали по 180 тысяч человек в день. При этом умирают от коронавируса в России около девяти человек в день. То есть сейчас заболеваемость относительно небольшая. Есть некий подъем, равно как и на другие респираторные заболевания. Беспокоиться не стоит, это естественная вещь», — заверил профессор.

Ранее вирусологи заявили, что вакцина от коронавируса «Спутник V» перестала защищать от заболевания, так как с размножением вируса и изменениями в его геноме появились различные варианты болезни, отличающиеся от исходного. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

