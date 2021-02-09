ЕС принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»

Евросоюз принял заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В фонде отметили, что заявку на регистрацию препарата была подана в ЕС еще 29 января.

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Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла этап научной консультации у лекарственного регулятора ЕС, передает телеканал «360».

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусЕвросоюзВакцина
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