Комаровский оценил возможность повторного заражения COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что шансы повторно заболеть коронавирусом ничтожно малы.

По его словам, в мире известно всего несколько десятков случаев повторного заражения COVID-19.

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«Скорее всего, если вы переболели, то ближайшие год-полтора шансов повторно заболеть у вас мало», — написал Комаровский в своем Instagram.

При этом медик отметил, что большое количество людей жалуется на то, что после перенесенного COVID-19 испытывают его симптомы.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков допустил, что заразиться коронавирусом повторно можно после того, как закончится иммунитет после болезни, а также при частых контактах с больными или если иммунитет ослаблен из-за приема каких-либо лекарств, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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