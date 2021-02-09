Комаровский оценил возможность повторного заражения COVID-19

«Скорее всего, если вы переболели, то ближайшие год-полтора шансов повторно заболеть у вас мало», — написал Комаровский в своем Instagram.

При этом медик отметил, что большое количество людей жалуется на то, что после перенесенного COVID-19 испытывают его симптомы.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков допустил, что заразиться коронавирусом повторно можно после того, как закончится иммунитет после болезни, а также при частых контактах с больными или если иммунитет ослаблен из-за приема каких-либо лекарств, сообщает телеканал «360».

