«ЭпиВакКороной» разрешили вакцинировать людей старше 60 лет

В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее заявил, что в организации рассчитывают на вакцинацию препаратом «Спутник V» около 40 млн россиян к июню. Он отметил, что прививочная кампания будет проведена для всех желающих. Глава РФПИ также подчеркнул рост доверия к российской вакцине, в частности, потому что после прививок не наблюдаются побочные реакции.

А премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что массовая вакцинация от СOVID-19 в России, в основном, должна быть завершена до осени, подчеркивает РИА ФАН.