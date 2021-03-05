«ЭпиВакКороной» разрешили вакцинировать людей старше 60 лет

Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение лицами старше 60 лет. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что препарат успешно прошел открытое клиническое исследование третьей и четвертой фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше, отмечает RT.

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В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее заявил, что в организации рассчитывают на вакцинацию препаратом «Спутник V» около 40 млн россиян к июню. Он отметил, что прививочная кампания будет проведена для всех желающих. Глава РФПИ также подчеркнул рост доверия к российской вакцине, в частности, потому что после прививок не наблюдаются побочные реакции.

А премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что массовая вакцинация от СOVID-19 в России, в основном, должна быть завершена до осени, подчеркивает РИА ФАН.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусВакцина
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