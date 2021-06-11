Эпидемиолог рассказала об онемении конечностей у переболевших коронавирусом

Около 8% пациентов после перенесенного коронавируса жалуются на онемение конечностей. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, онемение или снижение в той или иной степени чувствительности может быть связано со снижением питания нервных волокон в период болезни. Также отмечается, что такие последствия могут быть связаны с другими заболеваниями, такие как сахарный диабет.