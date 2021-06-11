Эпидемиолог рассказала об онемении конечностей у переболевших коронавирусом
Около 8% пациентов после перенесенного коронавируса жалуются на онемение конечностей. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
По ее словам, онемение или снижение в той или иной степени чувствительности может быть связано со снижением питания нервных волокон в период болезни. Также отмечается, что такие последствия могут быть связаны с другими заболеваниями, такие как сахарный диабет.
Также сообщалось, что у 18-23% переболевших встречается и заложенность ушей, что может привести к снижению слуха.
Ранее депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН сравнил темпы вакцинации в России с мировыми и заявил, что в России непременно появится коллективный иммунитет.
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