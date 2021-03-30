Эпидемиолог рассказала, как будет вести себя коронавирус весной
Суточные колебания заболеваемости COVID-19 в России еще возможны, но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
«Такие незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и COVID-19. Но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика», - сказала она.
По ее словам, ряд сезонных вирусов более активно размножаются при прохладной влажной погоде осенью и весной и сопровождается резкими перепадами температуры. При этом Пшеничная заявила о тренде к снижению заболеваемости. Этому поспособствовали соблюдение профилактических мер и расширение вакцинации.
Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью НСН заявил, что сейчас все усилия нужно направить на формирование коллективного иммунитета.
«Если мы привьем старшее поколение, то мы резко уменьшим тяжелые заболевания и смертность, — подчеркнул он. — После этого можно на другие группы переходить. Надо сейчас маневрировать, максимально эффективно использовать имеющуюся у нас вакцину», - добавил Онищенко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru