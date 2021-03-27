Эпидемиолог сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в РФ

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, при этом отмечается тенденция к снижению заболеваемости. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в беседе с ТАСС.

Как отметил эксперт, в начале весны в стране возможны колебания суточного прироста новых случаев COVID-19. Горелов объясняет это трансформацией коронавируса в сезонную инфекцию.

По словам эпидемиолога, минимизировать возможный подъем заболеваемости COVID-19 можно с помощью вакцинации, а также продолжая соблюдать меры профилактики инфекции.

С начала пандемии коронавируса в России зарегистрировали 4 501 859 случаев заболевания, 4 120 161 человек выздоровел, 97 017 пациентов скончались.

