Эпидемиолог назвала оптимальное время для вакцинации от гриппа

Лучшее время для вакцинации от гриппа – это сентябрь-ноябрь. Как пишет РИА Новости, об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она подчеркнула, что сделать прививку в период пандемии COVID-19 крайне важно, поскольку одновременное инфицирование вирусом гриппа и коронавирусом приводит к более тяжелым формам и повышает риск летального исхода.

Также Пшеничная сделала немаловажное уточнение: прививаться от гриппа нужно через месяц после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от COVID-19.

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А ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что в 2021-ом Россию ждет более масштабная волна заболеваемости гриппом, чем в прошлом году. Он отметил, что прошлой осенью отечественные медики гораздо реже обычного фиксировали случаи заболевания гриппом, что стало побочными мерами, которые вводились против распространения COVID-19.

По словам иммунолога, в предстоящем сезоне заболеваемость ОРВИ и гриппом будет выше. Однако таких рисков можно избежать, пройдя вакцинацию от гриппа.


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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирусВакцинацияГрипп
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