Эпидемиолог назвала оптимальное время для вакцинации от гриппа

Лучшее время для вакцинации от гриппа – это сентябрь-ноябрь. Как пишет РИА Новости, об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она подчеркнула, что сделать прививку в период пандемии COVID-19 крайне важно, поскольку одновременное инфицирование вирусом гриппа и коронавирусом приводит к более тяжелым формам и повышает риск летального исхода.

Также Пшеничная сделала немаловажное уточнение: прививаться от гриппа нужно через месяц после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от COVID-19.