В Роспотребнадзоре назвали долю переболевших коронавирусом россиян

Менее 3% россиян перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Как рассказал эпидемиолог в эфире телеканала «Доктор», COVID-19 протекает тяжело и требует госпитализации в 20% случаев. Кроме того, по словам Горелова, 5% пациентов с коронавирусной инфекцией нуждаются в реанимации.

С начала пандемии COVID-19 в России выявили 3,7 млн случаев заражения, 3,1 млн пациентов выздоровели, 68412 человек скончались.

