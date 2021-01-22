В Роспотребнадзоре назвали долю переболевших коронавирусом россиян
Менее 3% россиян перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Как рассказал эпидемиолог в эфире телеканала «Доктор», COVID-19 протекает тяжело и требует госпитализации в 20% случаев. Кроме того, по словам Горелова, 5% пациентов с коронавирусной инфекцией нуждаются в реанимации.
С начала пандемии COVID-19 в России выявили 3,7 млн случаев заражения, 3,1 млн пациентов выздоровели, 68412 человек скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru