Эпидемиолог назвал необходимый интервал между прививками от гриппа и COVID-19

Назван необходимый интервал между прививками от гриппа и коронавируса. Заместитель директора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что «прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя».

Специалист подчеркнул, что вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19 можно делать только через один месяц после прививки от гриппа, пишет ТАСС.

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Между тем, врач-инфекционист, иммунолог Светлана Малиновская предупредила россиян о возможном появлении предстоящей осенью трех новых вирусов гриппа. В связи с этим специалист ещё раз отметила важность прививки от гриппа, напомнив также о продолжающейся пандемии коронавируса.

По словам Малиновской, прививаться от гриппа следует ставить не ранее, чем через месяц после полной вакцинации от коронавируса. Она пояснила, что это время необходимо иммунной системе для формирования антител к возбудителю.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусГрипп
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