Энтомолог предупредил об опасности подцепить клеща на прогретой полянке

«Клещам нужен ненарушенный почвенный покров – с палой листвой, с веточками, поэтому в ухоженном городском парке беспокоиться о встрече с клещами не стоит. А вот в том парке, который больше похож на лес, запросто можно встретиться с клещами. Правда, если ухоженный парк примыкает к лесному массиву, клещи могут туда заползти. Но если это парк, окружённый домами, тогда беспокоиться не стоит», – пояснил Марьинский.

Московская область не является регионом, в котором распространён клещевой энцефалит, однако болезнь Лайма, которую тоже переносят клещи, встречается довольно часто. При этом прививки от этой болезни не существует. Единственная возможность защитить здоровье – своевременно начать лечение, уточняет «Радио 1».

Ранее на пресс-конференции НСН ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина рассказала, сколько времени требуется насекомому, чтобы добраться до тела человека, и какие меры предосторожности следует соблюдать.

«Сквозь ткань клещ не кусает. Ему нужно проникнуть под одежду. После этого он начинает поиск мест для присасывания. Пока он ползет снаружи, его можно увидеть и снять. Есть такое правило – само и взаимоосмотры. По технике безопасности для этого положено не меньше двух человек. Клещ ползет по одежде до головы человека при хороших условиях около 15 минут. Поэтому осматриваться надо часто. Брюки надо заправлять в сапоги или в носки с плотной резинкой, а рубашка должна быть заправлена в брюки – все очень просто», - рассказала специалист.

