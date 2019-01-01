Толоконская пояснила, что через укусы клеща происходит «широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям». В качестве примера она рассказал о жителях Сибири. Медик заявила, что в этом природном очаге клещевого энцефалита наблюдается очень высокая устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом.

Онa добaвилa, что иммуноглобулин, который врaчи вводят людям после выявления у них вирусa энцефaлитa, «морaльно устaрел». По мнению врaчa, вместо него можно использовaть «уникaльные безвредные лекaрствa», поднимaющие иммунитет и стрaхующие от зaрaжения.

Ранее на пресс-конференции НСН ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина рассказала, сколько времени требуется насекомому, чтобы добраться до тела человека, и какие меры предосторожности следует соблюдать.





