Заслуженный врач России рассказала о пользе укусов клещей
Заслуженный врач России, жена бывшего губернатора Красноярского края Наталья Толоконская рассказала о полезных свойствах укусов клещей для здоровья человека. По ее словам, это может способствовать выработке иммунитета к инфекциям.
Толоконская пояснила, что через укусы клеща происходит «широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям». В качестве примера она рассказал о жителях Сибири. Медик заявила, что в этом природном очаге клещевого энцефалита наблюдается очень высокая устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом.
Онa добaвилa, что иммуноглобулин, который врaчи вводят людям после выявления у них вирусa энцефaлитa, «морaльно устaрел». По мнению врaчa, вместо него можно использовaть «уникaльные безвредные лекaрствa», поднимaющие иммунитет и стрaхующие от зaрaжения.
Ранее на пресс-конференции НСН ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина рассказала, сколько времени требуется насекомому, чтобы добраться до тела человека, и какие меры предосторожности следует соблюдать.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
- Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
- ЧП в Забайкалье: С рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
- Внутрисетевой и национальный роуминг отменены в России с 1 июня 2019 года
- Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из «Рокетмена»