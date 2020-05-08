Россиянам рассказали, как эффективно защититься от клещей

Жителям России рассказали, как защититься от клещей, которых в настоящий момент в некоторых регионах страны действительно много. Основные способы перечислил сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина.

По её словам, для похода в места, где есть риск «встречи» с этими насекомыми, необходимо надеть глухую одежду и головной убор. После похода в лес следует внимательно осматривать себя. Также следует позаботиться и о домашних животных: их необходимо обрабатывать специальными растворами, надевать ошейники. Для людей, по словам эксперта, также есть специальные опрыскиватели для одежды, отпугивающие клещей, пишет RT.

Напомнила Марина Кривошеина и о профилактике – одной из мер может стать прививка от клещевого энцефалита, однако, по словам специалиста, она не защитит от опасных последствий встречи с клещами на 100%.

Резюмируя, энтомолог сообщила, что в Московской области сейчас действительно много клещей. Но через 7—10 дней их станет намного меньше. А с конца мая насекомых уже не будет.