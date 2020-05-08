Россиянам рассказали, как эффективно защититься от клещей
Жителям России рассказали, как защититься от клещей, которых в настоящий момент в некоторых регионах страны действительно много. Основные способы перечислил сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина.
По её словам, для похода в места, где есть риск «встречи» с этими насекомыми, необходимо надеть глухую одежду и головной убор. После похода в лес следует внимательно осматривать себя. Также следует позаботиться и о домашних животных: их необходимо обрабатывать специальными растворами, надевать ошейники. Для людей, по словам эксперта, также есть специальные опрыскиватели для одежды, отпугивающие клещей, пишет RT.
Напомнила Марина Кривошеина и о профилактике – одной из мер может стать прививка от клещевого энцефалита, однако, по словам специалиста, она не защитит от опасных последствий встречи с клещами на 100%.
Резюмируя, энтомолог сообщила, что в Московской области сейчас действительно много клещей. Но через 7—10 дней их станет намного меньше. А с конца мая насекомых уже не будет.
В конце марта НСН писала, что жительница Раменского района во время прогулки с собакой обнаружила на питомце живого клеща, сообщает 25 февраля сайт «Подмосковье сегодня».
По словам очевидицы, клещ не успел укусить собаку, зато собирался вцепиться в нее, когда она попыталась его снять.
Клещи не единственные насекомые, разбуженные от зимней спячки в Подмосковье из-за аномально теплой погоды. Так, жители региона делятся в социальных сетях фотографиями божьих коровок.
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