Эндокринолог рассказала, как не набрать вес после отказа от курения

Отказ от табака может спровоцировать набор лишнего веса, что не должно стать причиной для возвращения к пагубной привычке, так как всё корректируется, сообщает «АиФ» со ссылкой на врача-эндокринолога Елену Губкину.

По ее словам, у курящих более медленные процессы всасывания пищи в кишечнике, чем у тех, кто не употребляет табак. Отсюда может быть сниженный аппетит. Когда человек отказывается от сигарет, обостряются вкусовые качества, что ведет к набору лишнего веса.