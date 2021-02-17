Эндокринолог рассказала, как не набрать вес после отказа от курения
Отказ от табака может спровоцировать набор лишнего веса, что не должно стать причиной для возвращения к пагубной привычке, так как всё корректируется, сообщает «АиФ» со ссылкой на врача-эндокринолога Елену Губкину.
По ее словам, у курящих более медленные процессы всасывания пищи в кишечнике, чем у тех, кто не употребляет табак. Отсюда может быть сниженный аппетит. Когда человек отказывается от сигарет, обостряются вкусовые качества, что ведет к набору лишнего веса.
Губкина советует при отказе от курения больше заниматься спортом, подходить к выбору пищи и консультироваться с диетологом для контроля веса.
Ранее в России запретили продажу никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления в интернете. Также вводятся штрафы за предоставление кальянов в заведениях общепита. Теперь они приравниваются к табачным изделиям.
Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН поделился мнением, что только кропотливая работа даст эффект в борьбе с курением, а не штрафы и запрет.
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