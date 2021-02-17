Эндокринолог рассказала, как не набрать вес после отказа от курения

Отказ от табака может спровоцировать набор лишнего веса, что не должно стать причиной для возвращения к пагубной привычке, так как всё корректируется, сообщает «АиФ» со ссылкой на врача-эндокринолога Елену Губкину.

По ее словам, у курящих более медленные процессы всасывания пищи в кишечнике, чем у тех, кто не употребляет табак. Отсюда может быть сниженный аппетит. Когда человек отказывается от сигарет, обостряются вкусовые качества, что ведет к набору лишнего веса.

Лёгкие, поджелудочная, почки. Онколог объяснил роль табака в развитии рака

Губкина советует при отказе от курения больше заниматься спортом, подходить к выбору пищи и консультироваться с диетологом для контроля веса.

Ранее в России запретили продажу никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления в интернете. Также вводятся штрафы за предоставление кальянов в заведениях общепита. Теперь они приравниваются к табачным изделиям.

Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН поделился мнением, что только кропотливая работа даст эффект в борьбе с курением, а не штрафы и запрет.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ЗдоровьеСигареты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры