Эндокринолог назвала снижающие либидо продукты
Главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Башкирии Алия Насыртдинова перечислила в разговоре с порталом UfaTime.ru продукты, которые негативно влияют на либидо.
По ее словам, в первую очередь снижают половое влечение сахар и алкоголь, которые подавляют выработку тестостерона. Также она призвала воздержаться от употребления фастфуда, полуфабрикатов и обработанных продуктов.
Кроме того, по мнению эндокринолога, не стоит злоупотреблять содержащими фитоэстрогены (снижают уровень тестостерона) соевыми продуктами. Не менее вредно и жирное мясо, которое несет опасность не только для либидо, но и для сердечно-сосудистой системы, подытожила врач.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что от избыточного веса страдают 63% взрослых россиян и каждый третий школьник, причиной тому гиподинамия, чрезмерная нагрузка в школе и неправильное питание, причем зачастую это проблема не одного поколения в семье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru