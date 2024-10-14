Эндокринолог назвала снижающие либидо продукты

По ее словам, в первую очередь снижают половое влечение сахар и алкоголь, которые подавляют выработку тестостерона. Также она призвала воздержаться от употребления фастфуда, полуфабрикатов и обработанных продуктов.

Кроме того, по мнению эндокринолога, не стоит злоупотреблять содержащими фитоэстрогены (снижают уровень тестостерона) соевыми продуктами. Не менее вредно и жирное мясо, которое несет опасность не только для либидо, но и для сердечно-сосудистой системы, подытожила врач.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что от избыточного веса страдают 63% взрослых россиян и каждый третий школьник, причиной тому гиподинамия, чрезмерная нагрузка в школе и неправильное питание, причем зачастую это проблема не одного поколения в семье.

