Экспорт «Эпиваккороны» начнется после обеспечения вакциной россиян
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» заявил, что рассмотрит возможность экспорта «Эпиваккороны» после обеспечения вакциной россиян. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
«Приоритетом для нас является обеспечение защитой граждан Российской Федерации, при удовлетворении данных потребностей мы, конечно, будем рассматривать вариант экспорта», - сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».
По словам Максютова, после вакцинации «Эпиваккороной» иммунитет должен к коронавирусу должен действовать на протяжении примерно одного года.
Россияне старше 60 лет смогут начать прививаться «Эпиваккороной» уже до конца февраля, сообщает ТАСС.
«Эпиваккорона» стала второй российской вакциной против коронавируса, зарегистрированной Минздравом. 16 ноября ведомство выдало разрешение на проведение пострегистрационных исследований препарата на 150 добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах старше 18 лет. Роспотребнадзор сообщил о 100% этой вакцины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru