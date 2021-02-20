Володин: в 2021 году отпуск лучше провести в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал россиян в 2021 году провести отпуск на территории РФ в связи с опасениями специалистов насчет роста заболеваемости COVID-19 в других странах, передает ТАСС.

По его словам, многие страны не могут обеспечить безопасность в отношении коронавируса, люди зачастую приезжают оттуда заболевшими, а потом заражают родных. А потому нужно создавать условия для отдыха внутри России.

Тем временем советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин рассказал в эфире НСН, что уже сейчас можно уехать в более чем 20 стран мира, а скоро к ним может добавиться и Кипр.

