Эксперты ВОЗ получили в Ухане новые данные по COVID
Международная группа экспертов ВОЗ, прибывшая в китайский город Ухань, который считается источником распространения COVID-19, получает данные, «которые никто раньше не видел».
Об этом в интервью телеканалу Sky News рассказал входящий в состав команды британский и американский эксперт Питер Дасзак.
«С нами делятся информацией, которую мы раньше не видели, никто раньше не видел», - заявил представитель ВОЗ, выразив уверенность, что экспертам удастся выполнить свою миссию по выявлению источника распространения вируса, который привел к пандемии.
Дасзак сообщил, что эксперту получают новую информацию, по его словам, это очень ценный материал. Он отметил, что в частности есть новые данные и по рынку морепродуктов «Хуанань», где были выявлены первые случаи COVID-19.
Ранее сообщалось, что группа экспертов ВОЗ посетит 3 февраля Уханьский институт вирусологии, передает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 474 / сут.
Умерли
74 684+526 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 822 / сут.
- Дочь Назарбаева привьется «Спутником V»
- В Германии за сутки от COVID-19 умерли около тысячи человек
- «НАШЕ Радио» начало вещание в Сарове и Киришах
- ЦИК заявил о готовности обеспечить онлайн-голосование в 5 регионах и Москве
- Эксперты ВОЗ получили в Ухане новые данные по COVID
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru