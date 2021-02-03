В России выявили рекордно низкое количество случаев COVID-19 с конца октября

За последние сутки в России выявили 16 474 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – это самый низкий показатель с конца октября 2020 года. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу распространения COVID-19&

Сообщается, что за сутки от коронавируса скончались 526 пациентов, выздоровели 24 882 человека.