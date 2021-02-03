В России выявили рекордно низкое количество случаев COVID-19 с конца октября

За последние сутки в России выявили 16 474 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – это самый низкий показатель с конца октября 2020 года. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу распространения COVID-19&

Сообщается, что за сутки от коронавируса скончались 526 пациентов, выздоровели 24 882 человека.

Bloomberg похвалил российскую экономику на фоне пандемии

С начала пандемии общее число зарегистрированных в России случаев заболевания COVID-19 составило 3 901 204 человек.



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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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