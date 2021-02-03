В России выявили рекордно низкое количество случаев COVID-19 с конца октября
3 февраля 202111:40
За последние сутки в России выявили 16 474 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – это самый низкий показатель с конца октября 2020 года. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу распространения COVID-19&
Сообщается, что за сутки от коронавируса скончались 526 пациентов, выздоровели 24 882 человека.
С начала пандемии общее число зарегистрированных в России случаев заболевания COVID-19 составило 3 901 204 человек.
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Заразились
3,9 млн+16 474 / сут.
Умерли
74 684+526 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 822 / сут.
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3 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru