Эксперты считают, что эпидемия может продлиться до 2023 года

Как считают аналитики, развитые страны закупают вакцины в три-четыре раза больше численности своего населения, в то время как до развивающихся стран препараты практически не доходят.

Сложившаяся ситуация может замедлить темп борьбы с вирусом, так как в государствах, которые не могут позволить себе нужное количество доз вакцины, начнут появляться новые разновидности коронавируса.

Ранее в апреле глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал мировое сообщество выделить 10 млн доз вакцины для двадцати стран, еще не начавших прививочную кампанию. Глава ВОЗ назвал отсутствие одинаковых возможностей в доступе к вакцинации «катастрофическим моральным провалом».

