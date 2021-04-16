Эксперты считают, что эпидемия может продлиться до 2023 года
Неравномерный доступ ряда стран к вакцинам против коронавируса может продлить пандемию COVID-19 до 2023 года и развязать больше национальных конфликтов, сообщает РБК со ссылкой на консалтинговую компанию IHS Markit.
Как считают аналитики, развитые страны закупают вакцины в три-четыре раза больше численности своего населения, в то время как до развивающихся стран препараты практически не доходят.
Сложившаяся ситуация может замедлить темп борьбы с вирусом, так как в государствах, которые не могут позволить себе нужное количество доз вакцины, начнут появляться новые разновидности коронавируса.
Ранее в апреле глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал мировое сообщество выделить 10 млн доз вакцины для двадцати стран, еще не начавших прививочную кампанию. Глава ВОЗ назвал отсутствие одинаковых возможностей в доступе к вакцинации «катастрофическим моральным провалом».
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