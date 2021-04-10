Эпидемиолог назвала сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

При этом жителям страны необходимо соблюдать меры профилактики и ускорить темпы вакцинации. Эпидемиолог уточнила, что колебания суточного прироста новых заболевших возможны в обе стороны.

Как отметила Пшеничная, темпы заболеваемости COVID-19 в стране снижаются благодаря увеличению числа вакцинировавшихся и соблюдению профилактических мер. Кроме того, на этот процесс повлияло увеличение количества россиян, перенесших коронавирус.

«Самое главное, чтобы та позитивная тенденция на снижение заболеваемости, которая наметилась еще зимой, продолжалась и дальше. А это во многом зависит от нас самих», — добавила Пшеничная.

