Эпидемиолог назвала сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России
Заболеваемость коронавирусом в России сохранится на нынешнем уровне или даже снизится до конца весны. Таким мнением поделилась заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.
При этом жителям страны необходимо соблюдать меры профилактики и ускорить темпы вакцинации. Эпидемиолог уточнила, что колебания суточного прироста новых заболевших возможны в обе стороны.
Как отметила Пшеничная, темпы заболеваемости COVID-19 в стране снижаются благодаря увеличению числа вакцинировавшихся и соблюдению профилактических мер. Кроме того, на этот процесс повлияло увеличение количества россиян, перенесших коронавирус.
«Самое главное, чтобы та позитивная тенденция на снижение заболеваемости, которая наметилась еще зимой, продолжалась и дальше. А это во многом зависит от нас самих», — добавила Пшеничная.
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