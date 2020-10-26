В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии вакцины от COVID на репродуктивное здоровье

При исследовании вакцины «ЭпиВакКорона» на мышах и кроликах не обнаружено ее токсического воздействия на структуру половых желез, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По мнению экспертов, это свидетельствует о безопасности препарата для репродуктивного здоровья человека.

Кроме того, специалисты заверили, что будут в течение длительного времени наблюдать привитых добровольцев для выявления любых возможных отклонений. Ожидается, что окончательные тесты вакцины будут завершены в декабря 2020 года.

В данный момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» разработки центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

Ранее в институте Гамалеи объяснили, почему в России сразу несколько исследовательских центров параллельно разрабатывают разные вакцины от COVID-19.

