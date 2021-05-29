Эксперты рекомендовали продуктовую корзину для школьников перед экзаменами

«По данным онлайн-сервиса "СберМаркет" корзина для выпускника на неделю обойдется в 2104 рубля при заказе доставки из гипермаркетов. В нее вошли продукты на неделю: геркулес, яйца, хлеб, хлебцы, авокадо, орехи, фрукты, морская рыба, сыр и сливочное масло. В эту цену также включен классический набор перекуса на экзамен: плитка горького шоколада, банан и бутылка негазированной воды!» - говорится в сообщении.

Диетолог сервиса Маргарита Макуха рекомендует перед экзаменом полноценный завтрак с медленными углеводами (каши средней и долгой варки, цельнозерновой хлеб), легко усваиваемым белком (яйцо, творог, сыр), жирами с насыщенными и ненасыщенными кислотами (сливочное масло, авокадо, орехи, морская рыба). Для перекуса лучше всего подойдут, по мнению эксперта, бутерброды с сыром, орехи, хлебцы. Также диетолог рекомендовала учащимся соблюдать питьевой режим. По словам Макуха, лучшей жидкостью во время экзамена является обычная вода, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что ученики могут оцениваться по текущей успеваемости и достижениям, а не сдавать экзамены в формате ЕГЭ. Об этом Ura ru заявили доктора педагогических наук.

