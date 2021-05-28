Заслуженный учитель: Российские школьники - самые списывающие в мире

Бунимович заявил, что за полвека преподавания убедился в том, что российские учащиеся списывают больше всех в мире. По словам специалиста, раньше эта проблема была актуальнее. Заслуженный учитель отметил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сумел изменить масштабы списывания во время аттестации. Он подчеркнул, что одной из задач ЕГЭ заключалась в этом.

По мнению Бунимовича, в России "такого массового списывания, как когда-то, уже нет". При этом он назвал проблему "катастрофической и для образования, и для воспитания, и для этики". Учитель пояснил, что впоследствии "сложно убедить платить налоги гражданина, который привык обходить правила".

Бунимович добавил, что писать шпаргалки полезно, так как этот процесс помогает лучше усвоить материал, однако предупредил, что пользоваться подсказками на ЕГЭ не стоит. "За шпаргалку просто выгоняют, и никакие апелляции не помогут", – объяснил учитель в эфире «Радио 1».