Ученые предложили новую альтернативу ЕГЭ

Ученики могут оцениваться по текущей успеваемости и достижениям, а не сдавать экзамены в формате ЕГЭ. Об этом Ura ru заявили доктора педагогических наук.

Руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент РАЕН, доктор педагогических наук Сергей Комков предложил использовать итоговое портфолио ученика, оценивать текущую успеваемость за последние два года обучения и выставлять средний балл, должны учитываться конкурсы, викторины и все творческие работы ученика.

«Систему нужно ломать!» Шолохов поддержал Толстого в борьбе против ЕГЭ

Экс-заместитель министра образования РФ, ректор Московского государственного педуниверситета, доктор педагогических наук Игорь Реморенко согласился, что портфолио могло бы стать частью системы оценивания, но не ее основой.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о том, что пришло время России вернуться к системе образования, которая зарождалась еще при Ломоносове,

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