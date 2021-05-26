Ученые предложили новую альтернативу ЕГЭ

Ученики могут оцениваться по текущей успеваемости и достижениям, а не сдавать экзамены в формате ЕГЭ. Об этом Ura ru заявили доктора педагогических наук.

Руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент РАЕН, доктор педагогических наук Сергей Комков предложил использовать итоговое портфолио ученика, оценивать текущую успеваемость за последние два года обучения и выставлять средний балл, должны учитываться конкурсы, викторины и все творческие работы ученика.