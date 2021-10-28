Эксперты рассказали, почему Россия не достигла достаточных темпов вакцинации

В настоящее время страна находится между Гондурасом и Румынией по уровню смертности от вируса. Рост заболеваемости коронавирусом ученые связывают с недостаточно высокими темпами вакцинации. По их словам, из-за свободного характера вакцинации в РФ продолжают обновляться максимумы по численности заболевших.

Эксперты обратили внимание на то, что на Западе вакцинация уже стала фактически принудительной. Аналитики уточняют, что при этом многие противники прививок в западных странах сами вакцинированы.

Для введения в России обязательной вакцинации от COVID-19 в стране должна быть объявлена эпидемия или чрезвычайное положение, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов.

