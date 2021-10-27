Путин призвал создать механизм признания вакцинации от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится вносить реальный вклад в решение вопросов обеспечения свободного доступа к вакцинам от коронавируса для всех стран, сообщает ТАСС.
Выступая на Восточноазиатском саммите российский лидер отметил важность взаимного признания сертификатов о вакцинации.
«Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону», - подчеркнул Путин.
Ранее Россия и Еврокомиссия обсудили процедуру взаимного признания COVID-сертификатов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru