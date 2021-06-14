Эксперты рассказали о «запретном» для картофеля компоненте
Томаты не рекомендуется сочетать с жареным картофелем, пишет китайский портал Sohu.
По мнению экспертов, такое сочетание продуктов усложнить процесс усвоения питательных веществ и может стать причиной расстройства желудка.
При этом авторы отметили полезные свойства картофелч – насыщенность крахмалом и белком, улучшающих пищеварение. Отмечается также, что овощ участвует в профилактике гипертонии благодаря большому содержанию калия. Кроме того, картофель помогает выводить токсины из организма. Также он полезен для женщин – высокий процент клетчатки в клубнях способствует сохранению красоты и молодости, отмечает РИА Новости.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников считает, что наиболее полезно для здоровья готовить запеченный в кожуре картофель. При готовке клубней в кожуре во время запекания сохраняется большая часть полезных компонентов. Кроме того, блюда не требует добавления масла, что делает его диетическим.
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