СМИ: миру грозит дефицит чипсов и картошки фри

Используемый для приготовления чипсов сорт картофеля оказался под угрозой из-за глобального потепления климата, сообщает РИА Новости.

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Сорт картофеля под названием «Рассет Бурбанк» растет в Северной Америке и используется по всему миру для изготовления чипсов, так как при жарке его вкус становится оптимальным.

Причина тревоги американских фермеров в том, что сократилось количество горного снега, которое используется для орошения полей с этой культурой. В то же время выросло число дней с жаркой погодой. Проблему предлагают решить за счет выведения картофеля, более устойчивого к засухам.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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