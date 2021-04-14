СМИ: миру грозит дефицит чипсов и картошки фри

Сорт картофеля под названием «Рассет Бурбанк» растет в Северной Америке и используется по всему миру для изготовления чипсов, так как при жарке его вкус становится оптимальным.

Причина тревоги американских фермеров в том, что сократилось количество горного снега, которое используется для орошения полей с этой культурой. В то же время выросло число дней с жаркой погодой. Проблему предлагают решить за счет выведения картофеля, более устойчивого к засухам.

