Эксперты раскрыли опасность храпа у детей
По данным главы Центра медицины сна медицинского научного образовательного центра МГУ имени Ломоносова Александра Калинкина, около 50% населения страдают от храпа. При этом явление не зависит от веса человека, как принято считать, заявил он «Известиям».
По словам Калинкина, опасен не сам храп, апноэ — кратковременные остановки дыхания, которые его сопровождают. На долю обструктивного апноэ приходится 90% всех видов кратковременной остановки дыхания.
На качество сна, отмечает Калинкин, влияют особенности строения и состояния верхних дыхательных путей. Из-за этого храпят даже дети, если у них, например, есть аденоиды
Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, доцент Мария Снегоцкая посоветовала избавляться от аденоидов в случае осложнений. Апноэ может вызвать гипоксию мозга и даже изменить форму лица - вытянется нижняя челюсть, цвет лица станет серым, взгляд становится, снизится слух, начнутся частые бронхолегочные заболевания, пишет издание.
Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в эфире НСН рассказал, как лучше бороться с храпом.
«Храп часто называют одной из причин разводов. Он действительно может быть очень громким. Но снотворные препараты – это неправильный выход из ситуации. Лучший способ лечения – это беруши в уши партнера. Но иногда и они не спасают, их нужно подбирать. Храп можно вылечить хирургическим вмешательством, но прежде всего надо выяснить, бывают ли у человека остановки дыхания во сне, которые часто сопровождают храп. Если да, то нужно лечить не хирургическим вмешательством. Нужно сходить к ЛОРу и выяснить точное место возникновения храпа. Причиной может быть заложенный нос, увеличенные миндалины, изжога и ожог слизистой глотки, активное курение и употребление алкоголя», - сказал он.
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