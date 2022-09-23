Названы продукты, которые стоит применять, чтобы быстрее достичь поставленных целей. Для поддержания себя в форме стоит употреблять оливковое масло, которое содержит в себе большое количество мононенасыщенных жиров, а также благоприятно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы и работе мозга.

Также оливковое масло обладает противовоспалительным свойствам, из-за чего уменьшает отеки, а также снимает боль после физических нагрузок. Также необходимо разнообразить свой рацион киноа и яйцами, которые являются источником белка. К полезным продуктом относятся также маслины и лосось.

Однозначного ответа на вопрос, как похудеть, нет, но существуют продукты, которые помогут тем, кто на диете. Жирная морская рыба, оливковое масло и авокадо помогут улучшить жировой обмен и снизить массу тела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

