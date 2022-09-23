Эксперты посоветовали употреблять оливковое масло, чтобы быстрее прийти в форму

Во время занятий спортом важно следить за своим питанием, сообщает «Ридус» со ссылкой на специалистов.

Назван простой способ похудеть

Названы продукты, которые стоит применять, чтобы быстрее достичь поставленных целей. Для поддержания себя в форме стоит употреблять оливковое масло, которое содержит в себе большое количество мононенасыщенных жиров, а также благоприятно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы и работе мозга.

Также оливковое масло обладает противовоспалительным свойствам, из-за чего уменьшает отеки, а также снимает боль после физических нагрузок. Также необходимо разнообразить свой рацион киноа и яйцами, которые являются источником белка. К полезным продуктом относятся также маслины и лосось.

Однозначного ответа на вопрос, как похудеть, нет, но существуют продукты, которые помогут тем, кто на диете. Жирная морская рыба, оливковое масло и авокадо помогут улучшить жировой обмен и снизить массу тела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПродуктыЗдоровое Питание
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