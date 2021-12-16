Эксперты: переболевшие COVID-19 сталкиваются с расстройствами психики

Все, кто переболел COVID-19, зачастую жалуются на память и ухудшение внимательности. Некоторые страдают от расстройств настроения. Об этом сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко.

По его словам, большинство переболевших жалуется на память, а ухудшение внимания ведёт в дальнейшем к нарушению функции планирования.

Кроме того, ученый отметил, что перенесенный коронавирус влияет и на эмоциональный фон.