Эксперты: переболевшие COVID-19 сталкиваются с расстройствами психики

Все, кто переболел COVID-19, зачастую жалуются на память и ухудшение внимательности. Некоторые страдают от расстройств настроения. Об этом сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко.

По его словам, большинство переболевших жалуется на память, а ухудшение внимания ведёт в дальнейшем к нарушению функции планирования.

Кроме того, ученый отметил, что перенесенный коронавирус влияет и на эмоциональный фон.

Болезнь Паркинсона названа одним из последствий COVID-19

«Часто появляется повышенная тревожность, расстройства настроения, либо это идет в сторону необычной реакции на обычные раздражители, либо, напротив, вызывает снижение настроения, какие-то возможные потенциальные депрессивные состояния», - уточнил Зинченко.

Главный врач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева» Георгий Костюк, выступая в пресс-центре МИА «Россия сегодня», заявил, что среди всех психических расстройств у переболевших COVID-19 чаще всего встречаются панические расстройства.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что коронавирус развивается по схожим с процессом старения принципам.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/mod.mil.rus
ТЕГИ:ПсихиатрияЭкспертыМинздравКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры