Эксперты: переболевшие COVID-19 сталкиваются с расстройствами психики
Все, кто переболел COVID-19, зачастую жалуются на память и ухудшение внимательности. Некоторые страдают от расстройств настроения. Об этом сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко.
По его словам, большинство переболевших жалуется на память, а ухудшение внимания ведёт в дальнейшем к нарушению функции планирования.
Кроме того, ученый отметил, что перенесенный коронавирус влияет и на эмоциональный фон.
«Часто появляется повышенная тревожность, расстройства настроения, либо это идет в сторону необычной реакции на обычные раздражители, либо, напротив, вызывает снижение настроения, какие-то возможные потенциальные депрессивные состояния», - уточнил Зинченко.
Главный врач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева» Георгий Костюк, выступая в пресс-центре МИА «Россия сегодня», заявил, что среди всех психических расстройств у переболевших COVID-19 чаще всего встречаются панические расстройства.
Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что коронавирус развивается по схожим с процессом старения принципам.
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