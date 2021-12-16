Болезнь Паркинсона названа одним из последствий COVID-19

Стало известно о случаях, когда коронавирус провоцировал развитие болезни Паркинсона, причем у довольно молодых пациентов, сообщает Ura.ru со ссылкой на главного профилактолога Уральского федерального округа Сергея Токарева.

Названы самые опасные последствия коронавируса

Он сослался на предположения ученых, согласно которым, коронавирус может провоцировать природу болезни Паркинсона. «Нельзя исключить мультифакториальный механизм поражения центральной нервной системы, поскольку COVID-19 является мощным триггером запуска многих аутоиммунных процессов», — сказал эксперт.

Чтобы исключить серьезные последствия, переболевшим COVID-19 необходимо пройти медицинское обследование после выздоровления.

Коронавирус действительно развивается по схожим с процессом старения принципам, подтвердил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на общественном собрании членов Российской академии наук заявила, что коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, аналогичные старению.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры