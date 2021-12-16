Болезнь Паркинсона названа одним из последствий COVID-19

Он сослался на предположения ученых, согласно которым, коронавирус может провоцировать природу болезни Паркинсона. «Нельзя исключить мультифакториальный механизм поражения центральной нервной системы, поскольку COVID-19 является мощным триггером запуска многих аутоиммунных процессов», — сказал эксперт.

Чтобы исключить серьезные последствия, переболевшим COVID-19 необходимо пройти медицинское обследование после выздоровления.

Коронавирус действительно развивается по схожим с процессом старения принципам, подтвердил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на общественном собрании членов Российской академии наук заявила, что коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, аналогичные старению.

