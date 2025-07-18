Названа причина отключения электроэнергии в Запорожской области
Причиной отключения электроэнергии в части Запорожской области стала атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по высоковольтному оборудованию, сообщил в Telegram губернатор Евгений Балицкий.
В настоящее время специалисты занимаются восстановлением электроснабжения и переключением на резервные линии. Работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток.
Пока восстановлено электроснабжение Бердянска, Акимовского муниципального округа.
За два часа в РФ сбито 22 украинских беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названа причина отключения электроэнергии в Запорожской области
- СМИ: Вердикт по делу о клевете против жены Макрона довел ее до отчаяния
- В Индии заявили о готовности отказаться от российской нефти
- За два часа в РФ сбито 22 украинских беспилотника
- Слуцкий пригрозил американскому генералу ядерной доктриной РФ
- Словакия одобрит 18-й пакет антироссийских санкций ЕС
- Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО
- Орбан назвал переговоры Путина и Трампа ключом к миру на Украине
- В Курской области женщина пострадала при атаке дрона на автомобиль
- Минобороны: За три часа сбиты 24 украинских дрона над центральной Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru