Названа причина отключения электроэнергии в Запорожской области

Причиной отключения электроэнергии в части Запорожской области стала атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по высоковольтному оборудованию, сообщил в Telegram губернатор Евгений Балицкий.

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В настоящее время специалисты занимаются восстановлением электроснабжения и переключением на резервные линии. Работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток.

Пока восстановлено электроснабжение Бердянска, Акимовского муниципального округа.

За два часа в РФ сбито 22 украинских беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:АтакаВСУЭлектроэнергия

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