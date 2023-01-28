Эксперты объяснили опасность отдыха на диване
Приблизительно треть россиян проводят выходные на диване. Пассивный отдых приводит к развитию многих заболеваний, считает доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач-остеопат, невролог Владимир Белаш.
Согласно международным исследованиям, физическая активность людей уменьшилась за последние 100 лет в 10 раз, пишут «Известия».
«Некоторые люди даже свою работу выполняют в положении лежа или полусидя, что не совсем полезно для здоровья. Возникает так называемое вынужденное положение шейного отдела позвоночника, при котором значительно перегружается шея. Отсюда болевые синдромы, в частности — головные боли. А если еще и ухудшается кровоснабжение, то появляются жалобы на ухудшение памяти, снижение внимания и рассеянность», — заявил остеопат.
Также плохое физическое состояние вытесняет другие виды времяпровождения (активный досуг, встречи с друзьями, работу). Это может свидетельствовать о наличии психологических проблем и даже психического расстройства.
Владимир Белаш рекомендовал желающим прожить долгую жизнь и сохранить здоровье встать с дивана и придерживаться базовых принципов здорового образа жизни.
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