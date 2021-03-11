Эксперты назвали необычные симптомы сердечного приступа

Стало известно о необычных симптомах, которые могут указывать на сердечный приступ, сообщает Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Речь идет о чувстве беспокойства или тревоги, которые большинство людей путают с панической атакой. Это происходит из-за того, что многие симптомы этого состояния схожи с признаками сердечного приступа.

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Физические ощущения при панической атаке включают стук или учащение пульса, сердцебиение, слабость, головокружение. Люди могут испытывать жар или холод, они могут ругаться, дрожать и трястись, чувствовать тошноту и боль в груди или животе.

Такие симптомы, которые могут быть признаком сердечного приступа, требуют неотложной помощи врачей.

Названы признаки приближения сердечного приступа у женщин. Как сообщается на сайте Британского фонда здоровья (BHF), чаще всего перед сердечным приступом у представительниц прекрасного пола отмечаются боли в груди, хрипы, ощущение тошноты, потливость, отдышка и головокружение. Кроме того, симптомом может быть внезапное чувство тревоги.

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Фото: herzstiftung.de
ТЕГИ:СердцеЗдоровье
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