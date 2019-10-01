Кардиохирург развенчал миф о признаках скорого сердечного приступа

Названы признаки приближения сердечного приступа у женщин. Как сообщается на сайте Британского фонда здоровья (BHF), чаще всего перед сердечным приступом у представительниц прекрасного пола отмечаются боли в груди, хрипы, ощущение тошноты, потливость, отдышка и головокружение. Кроме того, симптомом может быть внезапное чувство тревоги.

Кандидат медицинских наук, кардиохирург Алексей Фёдоров в эфире НСН указал на ошибку в исследовании британцев, а также объяснил, какую Америку открыли учёные из Туманного Альбиона.