Кардиохирург развенчал миф о признаках скорого сердечного приступа
Кандидат медицинских наук Алексей Фёдоров заявил НСН, что британские учёные выдают за открытие сведения из учебников XVIII века.
Названы признаки приближения сердечного приступа у женщин. Как сообщается на сайте Британского фонда здоровья (BHF), чаще всего перед сердечным приступом у представительниц прекрасного пола отмечаются боли в груди, хрипы, ощущение тошноты, потливость, отдышка и головокружение. Кроме того, симптомом может быть внезапное чувство тревоги.
Кандидат медицинских наук, кардиохирург Алексей Фёдоров в эфире НСН указал на ошибку в исследовании британцев, а также объяснил, какую Америку открыли учёные из Туманного Альбиона.
«Давящие боли за грудиной — это типичный признак стенокардии. И это не предшествует сердечному приступу, это он и есть. Предшествовать приступу может избыточная физическая или эмоциональная нагрузка. Эти признаки, указанные британскими учёными только что, перечислены в учебниках по внутренним болезням, начиная примерно с XVIII века. И относятся они как к женщинам, так и к мужчинам. С какой целью они переписывают учебники, выдавая это за собственные умозаключения, не ясно. Возможно, это провокация», — допустил врач.
Ранее кардиохирург Алексей Фёдоров в эфире НСН рассказал, какие сорта шоколада наиболее полезны. Кроме того, он объяснил, в каких количествах сладкое лакомство безопасно для здоровья.
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