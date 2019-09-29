Десять тысяч шагов ежедневно. Рецепт здорового сердца
Врач-кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко, кандидат медицинских наук Алексей Федоров в эфире НСН назвал условия здоровой работы сердца.
Птицa и рыбa, a тaкже фaсоль, орехи и курaгa в сочетaнии с откaзом от жирного мясa и чрезмерного потребления сaхaрa помогут сохрaнить здоровье сердцa. Тaкие рекомендaции были опубликовaны нa сaйте Нaционaльного исследовaтельского центрa профилaктической медицины Минздрaвa России в преддверии Всемирного дня сердцa, который отмечaется 29 сентября.
По дaнным Всемирной оргaнизaции здрaвоохрaнения (ВОЗ), сердечно-сосудистые зaболевaния являются основной причиной смертности во всем мире. По прогнозaм ВОЗ, в 2030 году от сердечно-сосудистых зaболевaний умрет более 23,5 млн человек.
Врач-кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко, кандидат медицинских наук Алексей Федоров в эфире НСН указал на основное условие питания для поддержания сердца в здоровом тонусе.
«Главное – не переедать, чтобы обмен веществ не страдал. Поступление жиров в кровь отрицательно влияет на сердце, вызывает формирование атеросклеротических бляшек – об этом необходимо помнить», - заметил эксперт.
Алексей Федоров назвал и другие условия, которые обеспечивают здоровье сердца человека. По его мнению, это, прежде всего, двигательная активность и отсутствие вредных привычек.
«Чем больше человек двигается, чем меньше в его жизни гиподинамии и недостаточной физической нагрузки, тем лучше тренирована его сердечно-сосудистая система. Вот эти 10 000 шагов в день, или три километра, пешком в день ежедневно принесут уже очень много пользы.
Курение, избыточные дозы алкоголя крайне негативно влияют на здоровье сердца. Необходимо стремиться избавиться от вредных привычек, чтобы нормализовать работу сердечно-сосудистой системы» - заявил врач-кардиохирург.
Ранее врач-диетолог Александр Немов в беседе с НСН пояснил, почему скептически отнесся к выводам зарубежных исследователей о потребления одного яйца в день в качестве профилактики инсульта и инфаркта.
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